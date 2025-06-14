بوتين يعرض الوساطة لحل الصراع بين إسرائيل وإيران

قال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، القيام بدور الوساطة بين إسرائيل وإيران.

وذكر أوشاكوف، في تصريحات للصحفيين، أن بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، استمر 50 دقيقة، وتناول الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.

وأكد أن بوتين، أدان العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، معرباً عن قلقه البالغ من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

ولفت إلى أن بوتين، أطلع ترامب، على معلومات حول مباحثاته الهاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد بوتين، على أهمية منع تصاعد الصراع، واستعداد الجانب الروسي لبذل جهود الوساطة المحتملة، وفقا لذات المصدر.

وأوضح أوشاكوف، أن ترامب، من جانبه، وصف الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية بأنها "فعالة"، لكنه عبر في الوقت نفسه عن قلقه العميق إزاء الوضع.

وأشار إلى أن ترامب أكد استعداد الوفد الأمريكي لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 201 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.