أوكرانيا تسجل 638 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في أوكرانيا 638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيك ستيبانوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء يوكرين فورم الأواكرانية، اليوم الثلاثاء- عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 54 ألفا و771 حالة، وذلك بعد تسجيل 638 إصابة جديدة في البلاد خلال 24 ساعة.

وأضاف الوزير أن البلاد سجلت 14 حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا في حين تعافى 651 شخصا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بهذا المرض في أوكرانيا ألفا و412، في حين بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 27 ألفا و154 حالة.

وقد تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في منطقة لفيف (147)، ومدينة كييف (112)، ومنطقة زاكارباتيا (67).