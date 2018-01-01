مسؤولة بالبنك المركزي البرازيلي: البيئة عنصر أساسي لجذب الاستثمار

قالت فيرناندا نيشيو مديرة الشؤون الدولية في البنك المركزي البرازيلي، إنه على البرازيل وضع استراتيجية واضحة لمنع الجرائم البيئية في غابات الأمازون وإلا ستواجه خطر خسارة الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تحذير نيشيو جاء في أعقاب الدعوة التي أطلقها عدد من صناديق الاستثمار الدولية التي تدير أصولا بقيمة 7ر3 تريليون دولار للتحرك من أجل المحافظة على البيئة.

وقالت صناديق الاستثمار في رسالة موجهة إلى حكومة البرازيل في الشهر الماضي، إن فشل البرازيل في حماية غاباتها يمكن أن يجبر هذه الصناديق على إعادة التفكير في استثماراتها في البلاد.

وقالت فيرناندا نيشيو التي تمثل البنك المركزي في منتديات الاقتصاد الاخضر في الخارج إن "هذه الحلقة الأخيرة تمثل إشارة مهمة من الأسواق إلى حاجة البلاد إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن إنجازاتها في مجال المناخ، لكن قبل كل شيء يجب وجود خطة عمل للتعامل مع هذا الموضوع".

وأضافت نيشيو في تصريحات لوكالة بلومبرج عبر البريد الإلكتروني أن "وضع خطة عمل مع أهداف واضحة وشفافة لمكافحة الجرائم البيئية وتشجيع التنمية المستدامة للاقتصاد يعتبر أمرا حيويا بالنسبة للبلاد".

كانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت خططا لزيادة الرقابة على الغابات المطيرة بسبب البيانات التي أشارت إلى زيادة عمليات إزالة الغابات في البلاد.

وشارك نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو محافظ البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو في مؤتمر عبر الهاتف مع ممثلي ثمانية صناديق استثمار عالمية لتقديم خطط الحكومة للحفاظ على الغابات.

وبعد المؤتمر قال العديد من المستثمرين الأجانب، إنه يجب تحسين السياسات البيئية للبرازيل وتوضيحها بشكل أفضل.