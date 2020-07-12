رئيس الجمهورية يعتمد حركة دبلوماسية جديدة تشمل 42 سفيرا بالخارج

معتز زهران سفيرا جديدا لمصر في واشنطن وعلاء يوسف من جنيف لباريس و4 سيدات ضمن الحركة والتمديد عام لسفير مصر بنيويورك

تسلمت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، حركة دبلوماسية جديدة بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.

وتعد واشنطن وباريس وجنيف وڤيينا أبرز العواصم التي رُشح لها كل من السفير منير زهران مدير مكتب وزير الخارجية سامح شكري.

وتم نقل مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بالمقر الأوروبي علاء يوسف ليستكمل مدته في باريس، كما تم تمديد لمدة عام لسفير مصر لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، كما رشح السفير إيهاب فهمي لتونس، ووليد اسماعيل للعراق.

وشملت الحركة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها الترشيح لثماني دول افريقية للسفراء أشرف سويلم لأوغندا، وأحمد الفاضلي لجنوب إفريقيا، وإبراهيم الخولي لبوركينا فاسو، وياسر العطوي بوروندي، وإيهاب عرض لنيجيريا ومعتز أنور في زامبيا، وسيف قنديل للجابون، والسفير محمد منير لسيراليون.



كما تم ترشيح السفير إيهاب جمال الدين، فى جنيف، والسفير محمد الملا للنمسا ، والسفير حاتم عبد القادر في هولندا، والسفير عمرو حمزة في قبرص، والسفير ياسر سرور في البوسنة، والسفير أيمن الجمال في أوكرانيا، والسفير عمرو الحناوي في هونج كونج، والسفير أبو بكر حفني أوروجواي، والسفير هاني سليم لبيرو.

وتضمنت الحركة الجديدة ترشيح السفير محمود المغربي لسنغافورة، والسفير هيثم صلاح لهلسنكي، والسفير مصطفى القونى تايلاند، والسفير جاد برن، والسفير حاتم تاج الدين في بولندا والسفيرة أميرة فهمي طشقند، والسفير ياسر هاشم، قنصلية ملبورن، والسفيرة عبير سليمان، هامبورج.

وجاء فى الحركة الجديدة،ترشيح السفير سامح فاروق، كقنصل عام في بورتسودان، السفير ياسر الشواف في بنما، والسفير ماهر العدوى كوبا، والسفير كريم شرف، لـ شانغهاى، والسفير يسرى خليل، لجواتيمالا، والسفيرة علياء برهان لموريشيوس، والسفيرة نهى الجبالي لنيبال.