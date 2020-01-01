شركة أنابيب البترول تعلن السيطرة على حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

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صرح المهندس عماد عبد القادر رئيس شركة أنابيب البترول، بأنه قد تم السيطرة على الحريق الذي شب في خط خام "شقير-مسطرد" في أول طريق "القاهرة-الإسماعيلية" الصحراوي؛ نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق؛ ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

وأوضح أنه تم على الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى لإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

وقد انتقل إلى موقع الحريق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود السيطرة والإخماد والوقوف على الوضع على الطبيعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.