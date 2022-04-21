سائقو القطارات في بريطانيا يدعون إلى الإضراب في 30 يوليو

أعلن اتحاد سائقي القطارات البريطاني أنه سيدخل إضرابا يوم السبت الموافق 30 يوليو؛ بسبب خلاف بشأن الرواتب، الأمر الذي سيسبب فوضى في المواصلات بعد يوم أعلن فيه عمال آخرون بالسكك الحديدية أنهم سيضربون عن العمل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكرت نقابة "أسليف" لسائقي القطارات إن السائقين سينظمون الإضراب الذي يمتد يوما بعدما أخفقوا في التوصل إلى اتفاق مع أصحاب العمل. ومن المقرر أن ينظم أعضاء نقابتين آخريين إضرابا لمدة 24 ساعة بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب.

وقال ميك ويلان، الأمين العام لنقابة (أسليف): "بات تنظيم الإضراب الآن الخيار الوحيد المتاح، لكننا منفتحون دوما على المحادثات إذا رغبت شركات القطارات أو الحكومة في التحدث إلينا وتقديم عرض عادل ومعقول".

ويأتي التهديد بمزيد من التعطيل بعد توقف السكك الحديدية على مستوى البلاد في حزيران/ يونيو خلال إضراب دام ثلاثة أيام بقيادة النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، وهو أكبر إضراب منذ أكثر من ثلاثة عقود.