العراق: أتباع مقتدى الصدر يستعدون لصلاة الجمعة الموحدة

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اكتظ حي الصدر الشيعي شرقي بغداد مساء الخميس، بالآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة غدا الجمعة في ظل إجراءات أمنية مشددة.

ووصلت آلاف السيارات والحافلات طوال النهار وحتى مساء اليوم إلى حي الصدر الشيعي قادمة من المحافظات العراقية للمشاركة في هذه الصلاة التي تعد الأكبر في تاريخ العراق الحديث.

ورجح القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي مشاركة نحو مليون مواطن في هذه الصلاة المخصصة لأغراض العبادة وليست لأغراض المظاهرات الاحتجاجية.

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في وقت سابق اليوم الخميس، أنصاره إلى "الالتزام بالأوامر والنظام".

وحددت اللجنة المكلفة بالإعداد لهذه الصلاة شارع الفلاح في حي الصدر مكانا لإقامة صلاة الجمعة كما الزمت جميع المصلين بارتداء الكمامات ولبس الأكفان وحمل العلم العراقي وعدم الهتاف بأية شعارات خارج نطاق الصلاة.

وكلفت السلطات العراقية قوات من الجيش والشرطة لتأمين أداء الصلاة ونشرت القوات المسلحة عجلاتها ونقاط تفتيش في جميع الطرق المؤدية إلى حي الصدر ومكان الصلاة.