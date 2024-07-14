 الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على بكالوريوس الهندسة - بوابة الشروق
الأحد 14 يوليه 2024 9:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 9:27 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 9:27 ص

 أعلنت الكلية الفنية العسكرية، فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراة) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/ 2025 وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 01/08/2024.


يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.


وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى:

http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك