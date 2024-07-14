إسبانيا تستعيد عرش أوروبا وتتوج بلقب اليورو

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استعاد منتخب إسبانيا لقب بطولة أمم أوروبا بعد غياب 12 عاماً، ليحقق البطولة المقامة في ألمانيا بتغلبه على نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

ووصل المنتخب الإسباني للقبه الرابع لينفرد بصدارة المنتخبات الأكثر فوزا باللقب، ويفض الشراكة مع نظيره الألماني الذي حصد 3 بطولات من قبل.

واستمر منتخب إنجلترا في معاندة الألقاب والنهائيات بعدما خسر النهائي الثاني توالياً، عقب خسارة نهائي نسخة 2020 أمام إيطاليا.

بداية حذرة

البداية جاءت بقدر من الحذر من المنتخبين مع سيطرة إسبانية وتراجع إنجليزي لنصف الملعب الدفاعي.

أولى المحاولات كانت في الدقيقة 12 من اختراق عن طريق نيكو ويليامز ومحاولة للتسديدة تصدى له المدافع ستونز ليحولها إلى ركنية.

ظلت جبهة ويليامز هي الأخطر للإسبان، بينما تعرض الإنجليز لصدمة مبكرة، بإصابة كايل ووكر في أحد الانزلاقات، لكنه تحامل واستكمل اللعب.

أول محاولة إنجليزية جاءت من عرضية ووكر باتجاه فودين في الدقيقة 15، وأبعدها الدفاع إلى ركنية.

انطلق الإنجليز نحو الهجوم وتخلى فريق المدرب ساوثجيت عن الحذر، ليفرض "الاسود الثلاثة" سيطرة مع انطلاقات مميزة من ساكا جهة اليمين.

اشهر الحكم الفرنسي بطاقة صفراء أولى في المباراة لهاري كين بسبب تدخل قوي على قدم فابيان رويز.

عاد التوازن والحذر يرفض نفسه على الأداء مع التدخلات القوية هنا وهناك.

وسدد فودين كرة مباشرة بعد عرضية من ضربة حرة باتجاه مرمى سيمون، ليتصدى لها حارس إسبانيا مع نهاية الوقت الأصلي.

إسبانيا تتقدم

لم تنتظر إسبانيا طويلاً ونجحت في التقدم مع الدقيقة 47 أي بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، بعد هجمة سريعة وتمريرة من يامال إلى ويليماز الغير مراقب ليسدد كرة قوية فشل الحارس بيكفورد في التعامل معها.

وكاد الماتادور أن يضاعف النتيجة بهدف ثانٍ بعد محاولة من أولمو وتسديدة مرت بجوار القائم.

وأضاع موراتا فرصة أخرى من شبه انفراد بالدقيقة 55، ثم تواصلت الخطورة الإسبانية بتسديدة قوية من ويليامز.

انتفضت إنجلترا أخيرا بأول محاولة خطيرة في الشوط الثاني جاءت في الدقيقة 64، بتسديدة بعد مراوغة رائعة من بيلينجهام حيث سدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

بيكفورد ينقذ

ورد منتخب إسبانيا بفرصة خطيرة من مرتدة سريعة، انتهت بتسديدة جيدة من يامال تصدى لها الحارس بيكفورد وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 66.

إنجلترا تتعادل

ونجح البديل كول بالمر الذي شارك على حساب هاري كين في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 بعد مرتدة سريعة وتهيئة من بيلينجهام ليسدد لاعب تشيلسي الشاب كرة أرضية قوية من مسافة بعيدة في شباك سيمون.

أهدر يامال فرصة جديدة لحسم الفوز للإسبان، بعد جملة رائعة في الدقيقة 82 ما بين أولمو وويليامز ليسدد ويتصدى حارس إنجلترا.

أويارزابال

ومثلهما سجل بالمر البديل لإنجلترا، نجح أويارزابال أن يسجل لإسبانيا في الدقيقة 86 هدفاً قاتلاً، بعد كرة عرضية أرضية أمام المرمى، بعدما كان قد شارك بديلا لألفارو موراتا.

إنقاذ البطولة

وأنقذ حارس إسبانيا فرصة خطيرة لإنجلترا، ثم تابعه داني ألمو من أمام خط المرمى ليمنع التعادل في الدقيقة 90.

وفشلت المحاولات الإنجليزي الأخيرة للعودة للمباراة بالتعادل، ليحسم الإسبان اللقب نتيجة 2-1.