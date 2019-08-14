 تونبرج.. الناشطة المدافعة عن المناخ تتوجه إلى نيويورك بحرا - بوابة الشروق
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تونبرج.. الناشطة المدافعة عن المناخ تتوجه إلى نيويورك بحرا

الناشطة المعنية بالمناخ السويدية جريتا تونبرج
الناشطة المعنية بالمناخ السويدية جريتا تونبرج
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 7:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 7:49 م

بدأت الناشطة المعنية بالمناخ المراهقة السويدية جريتا تونبرج، الإبحار من مدينة بليموث البريطانية لحضور سلسلة من القمم والاحتجاجات المتعلقة بالمناخ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت في تغريدة: "تركت بليموث ومتجهة إلى نيويورك".

تسافر تونبرج (16 عامًا) التي ترفض ركوب الطائرات بسبب انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، على متن يخت سباق يسمى "ماليزيا" يقوده البحار الألماني بوريس هيرمان وبيير كاسيراجي من موناكو.

تعتزم تونبرج حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك في 23 سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك احتجاجات خاصة بالمناخ مقررة في الفترة بين 20 – 27 سبتمبر.


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