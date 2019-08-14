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بدأت الناشطة المعنية بالمناخ المراهقة السويدية جريتا تونبرج، الإبحار من مدينة بليموث البريطانية لحضور سلسلة من القمم والاحتجاجات المتعلقة بالمناخ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت في تغريدة: "تركت بليموث ومتجهة إلى نيويورك".

تسافر تونبرج (16 عامًا) التي ترفض ركوب الطائرات بسبب انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، على متن يخت سباق يسمى "ماليزيا" يقوده البحار الألماني بوريس هيرمان وبيير كاسيراجي من موناكو.

تعتزم تونبرج حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك في 23 سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك احتجاجات خاصة بالمناخ مقررة في الفترة بين 20 – 27 سبتمبر.