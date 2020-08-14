مصادرة شحنات نفط إيراني ونقلها إلي الولايات المتحدة

تتجه أربع ناقلات محملة بالنفط الإيراني إلى الولايات المتحدة بعد أن تمت مصادرتها، خلال محاولات إيران شحنها إلى فنزويلا، وبالتالي انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وتوجهت الناقلات إلى الولايات المتحدة، بعد محادثات أجريت بين السلطات الأمريكية ومالكي السفن، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر في واشنطن ومسؤولين في قطاع الشحن.

وذكر مصدر حكومي وآخران من قطاع الشحن، أن الإجراءات التي اتخذتها طهران ضد سفينة في مياه الخليج، الأربعاء الماضى، أتت ردا على المالك اليوناني لعدد من السفن المصادرة.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن البحرية الإيرانية قد صعدت على متن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا، واحتجزتها لفترة وجيزة بالقرب من مضيق هرمز.

وقد رفع المدعون العامون الأمريكيون دعوى قضائية، الشهر الماضي، لمصادرة الوقود المحمل على متن أربع ناقلات، تحاول إيران شحنها إلى فنزويلا، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وتهدف الدعوى القضائية إلى وقف تدفق عائدات النفط إلى إيران، عقب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونشاطها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الأربع التي تمت مصادرتها في أعالي البحار بموجب الدعوى، هي "لونا" و"باندي"، و"بيرينج"، و"بيلا".

وأوضح مسؤول للصحيفة الأمريكية، أن السفن تمت مصادرتها دون استخدام القوة العسكرية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في العام الماضي عقب سلسلة وقائع تمس الملاحة في الخليج العربي وبالقرب منه.

وفي يوليو 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج بعد ما احتجزت بريطانيا الناقلة الإيرانية "جريس 1"، متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.