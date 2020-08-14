كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد من الإصابات المحلية الجديدة بكورونا منذ مارس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا التي انتقلت محليا، وهي أعلى زيادة محلية منذ مارس الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 18 حالة فقط قادمة من الخارج من أصل 103 حالة جديدة.

ويعتبر عدد حالات العدوى المسجلة محليا، بشكل رئيسي في العاصمة سول ومقاطعة جيونجي المحيطة بها، هو ضعف ما تم تسجيله في اليوم السابق. وبحسب وكالة يونهاب، فقد كان هذا أكبر عدد من حالات الاصابة المحلية منذ تسجيل 88 حالة في 31 أذار/مارس.

يشار إلى أنه من إجمالي 14 الفا و 873 إصابة مؤكدة في البلاد، هناك 2618 حالة قادمة من الخارج، وفقًا لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأفادت وكالة يونهاب بأن التفشيات المتفرقة في العاصمة سول والمنطقة المحيطة تتراكم وتدرس السلطات الصحية رفع مستوى التباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار الفيروس.

وشهدت كوريا الجنوبية تفشيات متفرقة منذ أن خففت في 6 أيار/مايو من قواعد التباعد الاجتماعي شديدة الصرامة.