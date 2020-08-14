شاب في العشرينيات من العمر يصبح أصغر ضحية لكورونا في أستراليا

توفي شاب في العشرينات من عمره، بسبب إصابته بكوفيد-19، ما يجعله أصغر ضحايا الجائحة في أستراليا، حسبما أعلن اليوم الجمعة.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز للصحفيين في ملبورن، يوم الجمعة، إن الرجل كان أحد 14 شخصا توفوا في ولاية فيكتوريا خلال الليل.

وبإحصاء الوفيات الجديدة يرتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فيكتوريا إلى 289 حالة وفي عموم أستراليا إلى 375 حالة.

ولم يحدد المسؤولون عمر الرجل بالضبط.

تم فرض قيود صارمة على المقيمين في عاصمة الولاية ملبورن، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنازل إلا لممارسة الرياضة والتسوق والعمل الأساسي، بينما يجري فرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا وارتداء الكمامة إلزامي.

وسجلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9ر4 مليون نسمة ما مجموعه 15 ألفا و863 حالة إصابة بالفيروس ولا يزال 659 مصابا في المستشفيات و41 في العناية المركزة.