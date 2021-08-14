محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية بكافة القطاعات الخدمية

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنظيم حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة للنظافة والتعديات والإشغالات والإنارة وترخيص المنشآت والمحال التجارية والمطاعم؛ للتأكد من مدى صلاحية النشاط، بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع.

ونظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا حملة مكبرة؛ للتفتيش على التراخيص اللازمة لإدارة المنشآت والمحال التجارية، ومتابعة تنفيذ حملات النظافة والإشغالات، بالإضافة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وجرى ضبط 64 مخالفة، منها 21 محضر تعدي على حرم الطريق، و20 مخالفة لإدارة منشأة بدون ترخيص، و16 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الوقائية، و7 مخالفات لعدم الالتزام بمعايير الصحة والبيئة.

وتابعت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط– بني مزار– مغاغة– العدوة– ديرمواس- مطاي)، الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، من خلال تنظيم حملات النظافة وتمهيد الطريق، والإنارة، ورفع الإشغالات، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، حيث تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بامتداد طريق برطباط– كوم الحاصل، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة بحي جنوب مركز مغاغة، ورفع المخالفات الصلبة بقرية منبال بمركز مطاي، ورفع تراكمات القمامة بحي شرق ووسط مركز بني مزار.

وشنت الوحدات المحلية لمراكز سمالوط وديرمواس والعدوة، حملات نظافة مكبرة شملت رفع وتطهير مقلب مساكن السوق وشارع ناصر والريفية، وبقرية قلوصنا، بلإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الأنارة بقرية دفش وعزبة العفيفة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بحي جنوب ووسط وبقرية صفانية بمركز العدوة، وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق بنطاق قرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس.