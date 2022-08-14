 ميدو: علامات استفهام كثيرة حول إصابات تاو المتعددة - بوابة الشروق
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ميدو: علامات استفهام كثيرة حول إصابات تاو المتعددة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 5:13 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 5:13 ص

قال أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك السابق، إن الجنوب أفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض لإصابة جديدة تسببت في استبعاده عن قائمة الأهلي أمام مصر المقاصة.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة، مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأكد «ميدو» عبر برنامجه «الريمونتادا»، المذاع على قناة المحور: «بيرسي تاو لاعب زجاجي وإصاباته كثيرة وهناك علامات استفهام كثيرة حول إصابات اللاعب المتكررة في الفترة الأخيرة»

وأضاف: «الأهلي لو تلقى عرضًا لشراء بيرسي تاو فإن الأهلي سيوافق فورًا بسبب إصابات اللاعب».


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