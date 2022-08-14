الخارجية الليبية تدين تفجير السعودية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة بالسعودية، وأسفر عن سقوط إصابات، مُعلنة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة والمنطقة عامة ضد الإرهاب.

وفي بيان لها ليل السبت/ الأحد، أكدت الوزارة دعمها لجهود المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية، وكذلك كل الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وسلامة شعبها الشقيق، مشيدة بكفاءة العملية الأمنية وجهود السلطات الهادفة لعرقلة أي محاولة تشكل تهديدا لاستقرار المملكة.

وأعلنت السلطات الأمنية السعودية أول أمس الجمعة مقتل أحد المطلوبين للجهات الأمنية خلال ضبطه، جراء تفجير نفسه بحزام ناسف، وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن بإصابات مختلفة جراء الانفجار.