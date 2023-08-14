البنك الأهلي يدعم دفاعه بضم معاذ الحناوي

أعلن البنك الأهلي تعاقده مع معاذ الحناوي، قادمًا من غزل المحلة، لتدعيم دفاعات الفريق في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة أشرف نصار، عن التعاقد مع معاذ الحناوي مدافع غزل المحلة السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

ويدخل البنك الأهلي معسكرًا مغلقًا في برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجارى بمدينة برج العرب، وذلك استكمالا لفترة الإعداد للموسم الجديد الذي بدأها الفريق منذ أيام.

وسيخوض البنك الأهلي خلال معسكر برج العرب عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.