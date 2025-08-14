نيكول سابا وحمادة هلال وواما في أمسية «أفورها» بالساحل الشمالي

يستعد خمسة مطربين لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 22 أغسطس الجاري على خشبة المسرح الروماني في منتجع مارينا بالساحل الشمالي.

وأعلن منظم الحفلات وليد منصور عن مشاركة كل من نيكول سابا، وحمادة هلال، ولؤي، ومحمد عدوية، وفرقة واما، في الحفل الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني، وتحمل أمسيته اسم "أفورها".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها عدد من المطربين في حفل واحد على المسرح الروماني بمارينا، إذ سبق أن أقيم في يوليو الماضي حفل بعنوان "اخترنا لك"، جمع نجوم التسعينات محمد فؤاد، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وإيهاب توفيق.

ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين 600 و1500 جنيه مصري.

وفي سياق متصل، تستعد روبي ورامي صبري لإحياء حفل مشترك على خشبة المسرح الروماني بمارينا يوم 28 أغسطس الجاري.