مقتل شخص جراء حريق غابات يخلف دمارا على ساحل كرواتيا المطل على البحر الأدرياتيكي

أسفر حريق غابات ضخم بالقرب من ميناء أوميش التاريخي في كرواتيا عن إصابة عدة أشخاص، ومقتل شخص، وتدمير منازل.

وأفاد التلفزيون الكرواتي الرسمي، اليوم الجمعة، بأن الشرطة عثرت على جثة في موقع تضرر جراء الحريق في قرية ستانيتشي، وجرى نقل أكثر من 10 مصابين إلى المستشفيات، بينهم سبعة يعانون حروقا تهدد حياتهم.

وخلال الليل، تم إيواء أكثر من ألف شخص في صالات رياضية وملاجئ مؤقتة أخرى، فيما فر العديد من السياح بالسيارات.

وذكرت وسائل إعلام كرواتية أن السلطات نظمت أيضا عمليات إجلاء بالقوارب عبر البحر الأدرياتيكي.

وبحلول صباح اليوم الجمعة، تردد أن الوضع في أوميش أصبح إلى حد كبير تحت السيطرة، لكن النيران اشتعلت مجددا بعد الظهر في منحدرات جبلية أخرى قريبة يصعب الوصول إليها.

واندلع الحريق مساء أمس الخميس بالقرب من لوكفا روجوزنيتشا، على بُعد نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة سبليت، عقب فترة طويلة من الجفاف.

وسرعان ما امتدت النيران على طول شريط ساحلي يبلغ نحو 10 كيلومترات، وأتت بشكل رئيسي على غابات الصنوبر.