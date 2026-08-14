مقتل طيار إثر تحطم مروحية في غابة بشرقي ألمانيا

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أفادت مديرية الشرطة في مدينة كيمنتس الألمانية، اليوم الجمعة، بمقتل طيار مروحية إثر تحطمها في غابة بشرقي ألمانيا أثناء تنفيذ أعمال نثر الجير.

وقالت الشرطة، إن عمال تمكنوا من إخراج الطيار من المروحية بعد تحطمها.

وتوفي الطيار متأثرا بالإصابات التي لحقت به، على الرغم من تلقيه الإسعافات الأولية على الفور في موقع الحادث.

ولم يكن على متن المروحية أي أشخاص آخرين. ولم تقدم الشرطة معلومات عن هوية الطيار أو سبب الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة سيهماتال الصغيرة في جبال أور.

وأكد متحدث باسم الشرطة،، أنهم تلقوا بلاغا عن الحادث في نحو الساعة 955 صباحا بالتوقيت المحلي (07:55 بتوقيت جرينتش).

وجرى الدفع بأكثر من 85 من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث بعد اشتعال النيران في المروحية.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق سريعا قبل أن تنتشر ألسنة اللهب.

وتتولى إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة والمكتب الاتحادي للتحقيق في حوادث الطيران التحقيق في أسباب الحادث.

وتُستخدم المروحيات لنثر الجير فوق تربة الغابات. وتجرى عملية نثر الجير جوا للحد من تحمض تربة الغابات الناجم عن عوامل بيئية مثل الأمطار الحمضية والنيتروجين.