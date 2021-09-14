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نفت قناة الزمالك نية مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، لطرح مصطفى فتحي، للبيع خلال الفترة القادمة.

وأكد الإعلامي خالد الغندور عبر قناة ناديه: "رئيس النادي تحدث معي وأكد أن بيع مصطفى فتحي ومحمد عبد الغني غير مطروح مثلما يتبادل في وسائل الإعلام".

وأضاف: "من يريد مصطفى فتحي عليه دفع 50 مليون جنيه، وحتى لو أصبح المبلغ موجود لن يتم بيعه نظرا للحاجة الفنية له".

وعن حقيقة تدخل الزمالك في مفاوضات مع رؤوف بن غيث لاعب الترجي التونسي.. قال: "نحن نادي مبادئ لن ندخل في أزمة بين لاعب وناديه مثلما فعل محمود كهربا بعدما انتقل من الدوري البرتغالي للأهلي".

وأتم: "الزمالك يعمل على تجديد عقود أكثر من لاعب على رأسهم المغربي أشرف بنشرقي، طارق حامد، مصطفى فتحي، عبدالله جمعة وعمر السعيد".