 العربية: مودعة في مصرف لبنان والمهجر تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العربية: مودعة في مصرف لبنان والمهجر تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين


نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 10:44 ص

أفادت فضائية العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن مودعة في مصرف لبنان والمهجر تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين.

وأضافت العربية، أن المودعة تطالب بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان.

 


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