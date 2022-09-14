العربية: مودعة في مصرف لبنان والمهجر تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين

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أفادت فضائية العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن مودعة في مصرف لبنان والمهجر تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين.
وأضافت العربية، أن المودعة تطالب بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان.
مراسلة العربية: المودعة بمصرف لبنان والمهجر تطالب بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xs3sED
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 14, 2022
مراسلة العربية: المودعة بمصرف لبنان والمهجر تطالب بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xs3sED