العربية: مودعة في مصرف لبنان والمهجر تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين

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أفادت فضائية العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن مودعة في مصرف لبنان والمهجر تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين.

وأضافت العربية، أن المودعة تطالب بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان.