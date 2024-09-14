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شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا على مشجعي النادي الأهلي الذين سخروا من لون القميص الذي ارتداه لاعبو نادي الزمالك في مباراته أمام الشرطة الكيني اليوم.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «الأهلاوية سابوا إن الزمالك كسب خارج ملعبه وقالوا لابسين فانلة المحلة.. ويقولك شوف عظمة فانلة الأهلي.. إيه اللي فيها يعني.. فانلة حمرا نص كم أو كُم طويل.. فانلة بتتغسل في الغسالة وبتبهت عادي».

وأضاف: «إيه الحالة دي.. هو إنتو قاعدين لنا على كل حاجة.. مالها المحلة.. المحلة شرف وبلد الصناعة وبلد المصريين وياما عملت في تاريخ مصر».

كما انتقد أديب سعر قميص النادي الأهلي، قائلا: «شوفوا الفانلة بكام.. هي دي فانلة نادي الشعب؟.. ده مفيش حد يقدر يشترهيها».

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووضع الأبيض قدمًا ونصف في دور المجموعات قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وارتدى لاعبو الزمالك قميصًا بلون لبني، شبَّهه الكثيرون بما يرتديه نادي غزل المحلة، ما أثار تفاعلًا واسعًا.



