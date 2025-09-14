الخارجية التركية تستنكر ادعاءات يونانية تثير العداء بين الشعبين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الخارجية التركية دعت المسؤولين اليونانيين للتخلي عن التحركات بدوافع سياسية داخلية..

استنكرت وزارة الخارجية التركية مزاعم يونانية تتعلق بفترة احتلالها لأجزاء من أراضي الأناضول والتي من شأنها إثارة العداء بين الشعبين التركي واليوناني.

وأعربت الخارجية التركية في بيانها، الأحد، رفضها لادعاءات تم إطلاقها من قبل مسؤولين يونانيين بذريعة ما يُسمّى "ذكرى" احتلالها وغزوها لأراض في الأناضول.

وجاء في بيان الخارجية: "نرفض التصريحات الباطلة والمتغطرسة الصادرة عن السلطات اليونانية بذريعة ما يسمى ذكرى الفترة التي كانت اليونان خلالها تحاول احتلال وغزو الأناضول".

وشدد البيان أن هذه التصريحات تتعارض مع الحقائق التاريخية، ومع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

ودعت الخارجية التركية في ختام بيانها المسؤولين اليونانيين إلى التخلي عن التحركات بدوافع سياسية داخلية، وعن محاولات إثارة العداء بين الشعبين.