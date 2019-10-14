السراج يهنئ قيس سعيد على فوزه بالانتخابات الرئاسية في تونس

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مكالمة هاتفية مساء الأحد مع الرئيس المنتخب لتونس "قيس سعيد" هنأه فيها على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا للبلاد، مشيدا بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديمقراطي ومبدأ التوافق، وحرصة على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية.

وبحسب مكتب السراج الإعلامي فقد أعرب السراج خلال المكالمة عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين ليبيا وتونس.

من جانبه، تقدم سعيد بالشكر لرئيس المجلس الرئاسي على تهنئته، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه لزيارة ليبيا والالتقاء بالسراج، متمنياً أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة، ومؤكداً أن استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وأنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي.