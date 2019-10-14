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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة المنتخب الوطني أمام بتسوانا الودية والتي تُقام مساء اليوم الأثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن استعدادات كلا المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كاميرون2021».

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – أحمد حجازي- محمود علاء- عبدالله جمعه

خط الوسط: طارق حامد- محمد النني- عبد الله السعيد

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا- حسين الشحات- محمود حسن تريزيجيه

ويتواجد على دكة البلاء كل من : باهر المحمدي- حمدي فتحي- عمر جابر- محمد حمدي- أيمن اشرف- رجب بكار- محمد عواد- حسام حسن- أفشه- محمد بسام- عمر السعيد.

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