روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط وتطلق صواريخ كاليبر المجنحة

أجرى طاقم فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأميرال ماكاروف" الروسية تدريبات في البحر المتوسط، حيث أطلقت القوات نحو 80 قذيفة من عيار 100 ملم بما في ذلك صواريخ كاليبر المجنحة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن قائد الفرقاطة الثاني انطون كوبرين قوله للصحفيين اليوم الاثنين "تم اختبار جميع أسلحة الفرقاطة بشكل عملي في العامين الماضيين، لقد تم إطلاق بشكل مباشر قذائف وصواريخ كاليبر المجنحة وأنظمة مضادة للطائرات".

وأضاف "قامت الفرقاطات من نفس المشروع مرارا وتكرارا بمهام في البحر المتوسط، واليوم ربما يكون السلاح الأكثر تطورا في روسيا".. مشيرا إلى أن الفرقاطة دخلت ميناء طرطوس لتزويدها بما يلزم.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق أنها أرسلت فرقاطة حربية جديدة مزودة بصواريخ كروز من طراز كاليبر طويلة المدى إلى البحر المتوسط.