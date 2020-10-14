وزير السياحة والآثار يتابع موقف نقل الموامياوات الملكية خلال الأيام المقبلة

عقد خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلي للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك لمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية النقل.

وحضر الاجتماع العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الخاصة برفع كفاءة الطرق والكباري التي سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تم مناقشة شكل وحجم العربات التي ستقوم بالنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل، وذلك لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب.

الجدير بالذكر أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.