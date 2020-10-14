الأهلي يستعين بـ «كهرماء كاليفورنيا» لبدء استعداداته لمواجهة الوداد

اختار الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ملعب كهرماء كاليفورنيا لخوض تدريبه الأول بالمغرب اليوم، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة الملعب صباح اليوم الأربعاء، واختياره بعد معاينة بعض الملاعب القريبة من الفندق.

وقال سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إن ملعب التدريب يبعد عن فندق إقامة الفريق بعشرين دقيقة تقريبًا.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأول اليوم في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.