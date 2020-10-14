 دراسة: الحاجز المرجاني العظيم خسر نصف شعابه منذ التسعينيات - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 8:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

دراسة: الحاجز المرجاني العظيم خسر نصف شعابه منذ التسعينيات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 7:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 7:55 ص

 كشفت دراسة حديثة نشرت اليوم الأربعاء، أن الحاجز المرجاني العظيم فقد نصف شعابه المرجانية منذ تسعينيات القرن الماضي.

وكشف باحثون في كوينزلاند أن عدد الشعاب المرجانية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المياه الضحلة والعميقة انخفض بأكثر من 50% بين عامي 1996 و 2017.

وكان الانخفاض واضحا بشكل خاص في المناطق المتأثرة بدرجات الحرارة القياسية التي أدت إلى عمليات الابيضاض جماعية في عامي 2016 و 2017.

وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية "بروسيدنجز أوف رويال سوسايتي بي" أن "فقدان هذه الشعاب المرجانية يعني فقدان الموائل، مما يقلل من وفرة الأسماك وإنتاجية مصايد الشعاب المرجانية".

وعزا الباحثون موت الشعاب المرجانية إلى تغير المناخ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك