وزيرة الهجرة تهنئ مصرية لاختيارها ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا في كندا

• مكرم: «فيبي وصفي» نموذج ملهم للمرأة المصرية بالخارج وحققت نجاحات في التعليم وتربية النشء

هنأت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، السيدة المصرية فيبي وصفي، مديرة مدرسة فلوباتير، أول مدرسة بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا، لاختيارها ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا بالمجتمع الكندي في عام 2021.

وذكرت الوزارة أن كتاب "سيدات ملهمات يقدن التغيير" الصادر حديثا في كندا، تناول قصة نجاح فيبي وصفي، وعطائها الكبير في مجال تعليم الأطفال والشباب وتربية النشء.

وقالت مكرم: "إن فيبي وصفي تعد نموذجا ملهما ومصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، حيث استطاعت تحقيق نجاحات عدة في مجال التعليم وتربية النشء، وأصبحت ذات تأثير كبير في المجتمع الكندي، ودائما لها مواقف وطنية عديدة خاصة دورها في مساعدة المصريين بكندا أثناء جائحة كورونا، وكذلك الاحتفال بشهر الحضارة المصرية الذي ينظم كل عام".

وثمنت مكرم جهود المرأة المصرية بالخارج، لما تبذله في سبيل رفعة وسمو وطنهم مصر، من خلال ما تحققه المرأة المصرية من نجاحات في كل المجالات، وكذلك دورها في دعم المواقف الوطنية والترويج لمصر خارجيا أمام دعوات مغلوطة، فضلا عن تعاونها للاستفادة من خبراتها في المشروعات التنموية التي تقوم عليها الدولة في المرحلة الحالية.

وتشغل فيبي وصفي مديرة مدرسة فلوباتير، وهي أول مدرسة مصرية بكندا لها تاريخ طويل وترجع نشأتها إلى نحو 20 عاما مضت، لتشكل تاريخا واسما كبيرا في كندا، وبها حاليا حوالي 350 طالبا وطالبة من جنسيات مختلفة من إنجلترا وكندا والجزائر ونيجيريا والصين ومصر، لتعكس تجربة عظيمة بإدارة مصرية تمثلها "فيبي وصفي" التي تلقت دراستها في مجال نظم التعليم من مرحلة الحضانة إلى الثانوية العامة في جامعات هارفارد وتورنتو وويسترين أونتاريو ودوفل كولدج.

وكتاب "نساء ملهمات يقدُن التغيير Women of Inpiration..Women Driving Change" من تأليف الكاتبة الكندية مونيكا كريتشيمر، وقد أصدرته هذا العام 2021 تقديرًا وتكريمًا لعدد من السيدات في كندا كان لهن عظيم الأثر في المجتمع خاصة في فترة جائحة كورونا العالمية، وجسدن قصص نجاح عظيمة حملت أسمى معاني الوفاء والعزيمة.