تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى السيدات المسنة وقتلها لسرقة قرطها الذهبي بمدينة طامية بمحافظة الفيوم.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من شخص مقيم بدائرة القسم باختفاء والدته (ربة منزل) عقب دخولها منزل جيرانها (سيدتان مقيمتان بذات العنوان) وتوجيه الاتهام لهما بأنهما وراء اختفائها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عُثر على جثمان المذكورة بدائرة القسم وبها آثار خنق حول الرقبة وكدمات، كما تبين عدم وجود قرطها الذهبي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمتين ، وبمواجهتهما أقرتا باستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدي عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، وإستوليتا على قرطها الذهبي وقيامهما باستئجار مركبة "توك توك" ونقل الجثة لمكان العثور وبيع القرط الذهبي لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس مقابل مبلغ مالي وأرشدتا عن جزء من المبلغ المالي.