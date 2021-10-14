مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

ودخل المستوطنون إلى باحات المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت قرارًا، يوم الأربعاء الماضي، يقضي بتمكين اليهود من إقامة "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى إلا أن قرارها هذا تسبب في ردود فعل غاضبة في العالم العربي والإسلامي، لتلغي محكمة إسرائيلية أعلى درجة، هذا القرار بعدها بيومين فقط.