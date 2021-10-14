يرى إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن هناك حسابات أخرى للفوز بلقب الدوري، مشيرا إلى أن مسؤولو الكرة في مصر يخشون من نجاح شقيقه حسام حسن مع منتخب مصر.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "أعتقد أن الفوز بالدوري له حسابات أخرى، ليس فقط الأموال لذا من الصعب أن يفوز به نادي غير الأهلي والزمالك".

وأضاف: "خير دليل على كلامي هو البنك الأهلي والذي صرف مبالغ كبيرة للتعاقد مع اللاعبين قبل بداية الموسم الماضي وكان مهدد بالهبوط، كذلك بيراميدز الذي يصرف مرتبات كبيرة للاعبين ومع ذلك لم يفز بأي بطولة".

وأكمل: "أنا من يتعامل في ملف الصفقات مع محمد مصيلحي، وأرى دائما أن وكلاء اللاعبين يعرضوا أسعار كبيرة وضخمة".

وعن ترشيحهم لتدريب منتخب مصر.. قال إبراهيم حسن: "المسئولون عن الكرة يخشون نجاح حسام حسن مع المنتخب، يخافون من هتاف الجماهير باسمه مثلما كانوا يهتفون للجوهري هذا متوقع".

وأتم:"عندما يكون حسام حسن مدربا لمصر ونذهب لملاقاة غانا أو جنوب إفريقيا أو أي منتخب في القارة، ستجد البلد المستضيف والجمهور يخشى اسم حسام قبل المنتخب نظرا لتاريخه".