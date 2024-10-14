الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 3 شركات طيران إيرانية

استهدف الاتحاد الأوروبي، شركات ساها إيرلاينز وماهان إير وإيران إير، بحزمة عقوبات جديدة اليوم الاثنين.

وتأتي العقوبات؛ ردا على إمداد إيران لروسيا بصواريخ باليستية من أجل استخدامها في أوكرانيا.

وستدخل العقوبات الأوروبية، التي تتضمن تجميد أصول لدى الكتلة الأوروبية وفرض حظر سفر على الأفراد، حيز التنفيذ لدى نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

كما استهدفت العقوبات شركتي الطائف تدبير للهندسة وشركة باسامد للإلكترونيات.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سبع مؤسسات وسبعة أفراد.

ويشار إلى أن نائب وزير الدفاع الإيراني سيد حمزه قلندري، ضمن مسئولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني طالتهم العقوبات.