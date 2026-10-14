قال الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن تعافي البابا ليو من الجراحة يسير كما هو متوقع، وإنه بدأ في ‌المشي داخل غرفته في المستشفى ويتناول الطعام بصورة طبيعية، بعد أن أعلن الأطباء أن البابا البالغ من العمر 71 عاما يتلقى العلاج من سرطان الرئة.

وقال الفاتيكان، ​إن فحوص الدم وصورة بالأشعة السينية للصدر أجريت اليوم أظهرت نتائج طبيعية بعد العملية، مضيفا أن البابا خضع للعلاج الطبيعي ​التنفسي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ومن المقرر ​أن يقوم بجولة في أوروجواي والأرجنتين وبيرو في الفترة من السادس من نوفمبر إلى 17 من الشهر نفسه.

وقال المكتب الصحفي ​للفاتيكان اليوم "لم يتغير شيء" بشأن الرحلة المقررة.

لكن رئيسة بيرو، كيكو فوجيموري، قالت اليوم إن المواعيد قد تتغير بسبب المدة التي قد يستغرقها تعافي البابا.

وأصيب البابا بالسرطان الغدي الرئوي، وهو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة، واستأصل الأطباء الفص السفلي ‌من رئته اليمنى خلال عملية الأمس في محاولة لإزالة جميع الأنسجة السرطانية.

وقال الطبيب ستيفانو مارجاريتورا كبير جراحي البابا ولويجي كاربوني طبيبه الخاص في وقت متأخر من الأمس إن العملية استغرقت نحو 90 دقيقة ونجحت دون مضاعفات.

وقالت الطبيبة سيرينا ريتشياري، ​المتخصصة في سرطان الرئة بمستشفى سان كاميلو فورلانيني في روما، إنه إذا لم يكن السرطان انتقل إلى العقد اللمفاوية لدى البابا ليو، فربما تكون الجراحة كافية للعلاج.

وأضافت لرويترز "إذا لم تظهر مشكلات أخرى ولم يكن هناك انتشار إلى العقد اللمفاوية، ​فيمكن اعتبار الجراحة علاجا شافيا. لقد أُزيل المرض بالكامل".

وذكر الفاتيكان هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يبقى البابا في المستشفى نحو أسبوع، وأن جميع فعالياته العامة ألغيت حتى 20 أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إنه ​وزوجته جانيت يصليان من أجل البابا.

وكتب على منصة "إكس" "ليمنحه ​الرب القوة وليرشد الروح القدس المتخصصين الطبيين الذين يعتنون بالأب الأقدس". وكان روبيو قد التقى ليو بالفاتيكان في مايو.



