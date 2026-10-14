رئيس وزراء اليمن: حصار الحوثيين لتعز واستهداف مدنييها جريمة حرب

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اعتبر رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني، الأربعاء، أن استمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين وفرض الحصار على مدينة تعز (جنوب غرب) يشكل "جريمة حرب لا تسقط بالتقادم"، مؤكدا أن المسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب والمساءلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الزنداني مع محافظ تعز نبيل شمسان، اطلع خلاله على الأوضاع الإنسانية والخدمية في المحافظة وتداعيات الحصار المفروض على المدينة، وفق تدوينات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء اليمني عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال الزنداني إن "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمر للمدنيين في تعز وفرض الحصار الجائر على المدينة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم".

واستمع رئيس الوزراء، بحسب المصدر ذاته، إلى إحاطة من المحافظ بشأن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في تعز، والانتهاكات التي يتعرض لها السكان.

وشملت الإحاطة القيود المفروضة على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والخدمات الأساسية، إلى جانب استهداف الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وقصف منشآت حيوية وصحية.

وحذر المحافظ، من المخاطر المتزايدة التي تفرضها هذه الأوضاع على حياة المدنيين والصحة العامة.

من جانبه، أكد الزنداني أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الوطنية والتنفيذية إلى جانب السلطة المحلية في تعز، لمواجهة تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي.

وشدد على أن الحكومة لن تترك أبناء المحافظة وحدهم في مواجهة هذه التحديات.

ودعا الزنداني إلى توحيد الجهود بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية، وتسخير الإمكانات المتاحة للتخفيف من معاناة السكان وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والخدمية.

كما أكد ضرورة متابعة قضايا المحافظة على المستويات كافة، وتحويل مسؤولية الدولة تجاه سكانها إلى إجراءات عملية.

وأشاد الزنداني بصمود سكان تعز، وبما وصفها بـ"المواقف الوطنية المشرفة" للمقاومة الشعبية والقوات المسلحة في الدفاع عن المدينة.

وقال إن تعز "كانت وستظل في مقدمة الصفوف دفاعا عن الجمهورية ومشروع الدولة".

ودعا رئيس الوزراء اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لرفع الحصار عن تعز وحماية المدنيين.

وشدد على أهمية استمرار الجهود الإعلامية والحقوقية لنقل الأوضاع الإنسانية في المدينة إلى الرأي العام المحلي والدولي.

كما دعا إلى توثيق الانتهاكات المنسوبة إلى الحوثيين بمهنية وموضوعية.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن تصريحات رئيس الوزراء اليمني.

وتغلق جماعة الحوثي معظم الطرق المؤدية إلى مناطق سيطرة الحكومة في محافظة تعز، حسب منظمات حقوقية وإنسانية في اليمن.

وتتهم هذه المنظمات الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة منذ اندلاع النزاع اليمني في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

وتستمر، الأربعاء، لليوم العاشر، عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء.

ويأتي ذلك في إطار تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، وهو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن بفضل هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.