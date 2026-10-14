قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر تبذل جهودًا خارقة ومكثفة للعمل على وقف هذه الحرب الدامية في السودان.

وأضاف خلال مقابلة عبر "سكاي نيوز عربية" الأربعاء، أن الحل الوحيد يتمثل في تمكين مؤسسات الدولة الوطنية السودانية، إلى جانب "رفض أي كيانات موازية ورفض إعطاء أي دور للميليشيات"، لا سيما في ضوء ما ارتكبته من جرائم ومذابح وعمليات حرق واغتصاب للمدنيين في الفاشر وغيرها من المدن السودانية".

ودعا إلى ضرورة دعم السودان ومؤسسات دولته، وكذلك العمل على الدفع في اتجاه الحوار، لافتا إلى أن القاهرة بذلت جهدًا ضخمًا لجمع كل شرائح المجتمع المدني السوداني، والعمل على تنشيط التوصل إلى توافق فيما بينهم حول خريطة طريق لمستقبل السودان الديمقراطي.

وشدد على أن خريطة طريق السودان المستقبلية يجب أن تكون بين للسودانيين فقط وليس لأي طرف خارجي الدور الرئيسي في تشكيلها، مؤكدًا أن مصر لن تتوقف عن بذل هذه الجهود.

وأكد أن "أمن السودان من أمن مصر، ووحدة وسلامة الأراضي السودانية أمر يمس الأمن القومي المصري، وبالتالي هذا خط أحمر لا يمكن أن نسمح بتفتيت السودان أو تقسيمه".

وأعرب عن دعم مصر للمؤسسات الوطنية التي يتعين تمكينها للوصول إلى مرحلة متقدمة من إنهاء هذه الحرب الدامية، لا سيما وأنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان".

وأوضح أن مصر تسعى بالتنسيق مع "المجموعة الرباعية" والدول الغربية وكذلك مع الأشقاء في قطر؛ للعمل على الدفع في اتجاه التهدئة ووقف هذه الحرب، والمضي قدمًا في إعادة تشكيل مستقبل السودان من خلال السودانيين أنفسهم ودون أي تدخلات خارجية.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب تمكين مؤسسات الدولة السودانية، بالإضافة إلى "وقف أي سلاح يأتي من الدول المجاورة للميليشيا لأن ذلك يؤدي إلى تأجيج الصراع".