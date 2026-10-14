قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، متوعدًا طهران بقوله: «انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران، سنلقنهم درسًا».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب في تجمع انتخابي بمدينة واسيلا في ولاية ألاسكا، الثلاثاء، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وتطرق ترامب خلال كلمته إلى الملف الإيراني، مجددًا تأكيده أن طهران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، مضيفًا في تهديده: «انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران، سنلقنهم درسًا».

وفي سياق متصل، ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا احتمال شن هجوم جديد على إيران، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وفي 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وأسفرت الضربة الأولى عن مقتل عدد من القادة البارزين، في مقدمتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.