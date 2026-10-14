السعودية: زوال الخطر بعد إطلاق إنذارين بالرياض والخرج

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أعلن الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، زوال الخطر عن العاصمة الرياض ومحافظة الخرج وسط المملكة، وذلك بعد إطلاق إنذارين فيهما "للتحذير من خطر".

وقال الدفاع المدني في بيانين مقتضبين متتاليين، إن الخطر زال عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج.

ودعا إلى الاستمرار في اتباع تعليماته وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والاتصال بالرقم (911) في حالة الطوارئ.

وقبل ذلك بوقت قصير، قال في بيانين إنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في الخرج والرياض للتحذير من خطر.

ودعا إلى اتباع خطوات عدة لضمان السلامة العامة في حالات الخطر.

ولم يحدد الدفاع المدني طبيعة الخطر الذي أطلق الإنذاران للتنبيه منه.