مصدر عسكري: الحوثيون يسيطرون على المدخل الغربي لمدينة تعز

أفاد مصدر عسكري يمني، الثلاثاء، بأن جماعة الحوثي سيطرت على نقطة الهنجر، التي تمثل المدخل الغربي لمدينة تعز جنوب غربي البلاد ، عقب مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية والحوثيين في محيط نقطة الهنجر، انتهت بسيطرة مسلحي الجماعة المتحالفة مع إيران على النقطة المهمة".

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تواصل عملياتها لاستعادة السيطرة على الموقع، مقللاً من أهمية تقدم الحوثيين، بالقول "إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية لا تزال تسيطر نارياً على المنطقة، من خلال تمركزها في التلال الجبلية المطلة على النقطة".

وتعد نقطة الهنجر من أهم نقاط التفتيش في مدينة تعز، كما تمثل أحد المداخل الرئيسية للمدينة المكتظة بالسكان التي تعاني من حصار شديد يفرضه الحوثيون.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت جبهة الضباب غربي مدينة تعز مواجهات عنيفة، وصفت بأنها من أوسع المعارك التي تواجهها المنطقة منذ أشهر، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية والحوثيين.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، تشهد محافظة تعز ومناطق أخرى باليمن مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن نزوح أكثر من مئتي ألف شخص، وفق بيانات أممية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية في عدد من جبهات القتال في اليمن، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع موجات النزوح.