أحمد جمال حكمًا لمباراة الجزائر وليبيا في أمم أفريقيا لكرة الصالات

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الدولي المصري أحمد جمال لإدارة مباراة منتخبي الجزائر وليبيا، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، التي يستضيفها المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب كرة الصالات بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

كما اختارت اللجنة الحكم السابق محمد حسن يوسف مقيمًا لحكام مباراة المغرب وزامبيا، التي تنطلق في الحادية عشرة مساء اليوم، ضمن البطولة نفسها.