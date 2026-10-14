رئيس وزراء باكستان لأمين عام تحالف مكة الدفاعي: نقف إلى جانب السعودية في الدفاع عن سيادتها

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التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم في إسلام آباد، أمين عام الأمانة العامة لتحالف مكة الدفاعي الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الباكستانية، أكد شريف، أن اتفاقية مكة للسلام تُعدّ «علامة فارقة تاريخية للسلام والوحدة والاستقرار في المنطقة».

وأشار إلى أن باكستان تقف - بموجب هذه الاتفاقية - صفًا واحدًا إلى جانب المملكة العربية السعودية في الدفاع عن سيادتها وأمنها الإقليمي.

وأكد دعم بلاده الكامل لحق المملكة العربية السعودية المشروع في الدفاع عن النفس، والتزام باكستان الراسخ بحماية سيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها.

من جانبه، قدّم الأمين العام لتحالف مكة للدفاع إحاطة لرئيس الوزراء حول استراتيجية تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي في إطار اتفاقية مكة للدفاع.

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع سعودية مهمة منذ أسبوع، ردا على دعم المملكة للقوات الحكومية في الحرب الأهلية التي اشتعلت من جديد في اليمن.

وفي وقت سابق، أصيب أربعة أشخاص فيما سُجلت أضرار مادية وُصفت بـ«المحدودة» في 15 منزلًا في العاصمة السعودية الرياض، بعد سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثية، وفقًا لما أفاده الدفاع المدني السعودي.

وقال الدفاع المدني في بيان له، إن المصابين هم رجل وامرأتان وطفل.

بالتزامن مع ذلك، تعرّض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية لاستهداف «أدى إلى نشوب حريق محدود»، دون وقوع إصابات أو وفيات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قوله إن موظفي أرامكو ⁠تلقَّوا تعليمات بالعمل من المنزل، اليوم الأربعاء.