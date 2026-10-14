يتجدد اللقاء بين قطبي الرياضة المصرية الأهلي والزمالك للمرة الثالثة خلال آخر أسبوعين، وذلك عندما يلتقيان في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، التي تقام في أنجولا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا لليد، لتقام في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء بدلا من الثامنة مساء.

وكان الفريقان التقيا في أول أكتوبر الجاري بمباراة الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي أقيمت في مصر، وانتهت بفوز الاهلي بنتيجة 30-25.

وبعيدا عن الصالات المغطاة فاز الأهلي على الزمالك في قمة الدوري الممتاز لكرة القدم بهدفين دون رد يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة.

وتأهل الزمالك إلى نهائي أفريقيا لليد بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 35-21 في قبل النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20 في الدور نفسه.

ويتطلع الزمالك لرد اعتباره من الخسارة أمام الأهلي في مونديال اليد، وتعزيز رقمه القياسي لكونه الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 12 مرة، بينما يطمع الأهلي حامل اللقب في الفوز به للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من هشام السبكي، ومحمد سامي، ويوسف ناجي، ومحمد مؤمن صفا دودي، وبلال مسعود، وحسن قداح، ويحيى الكردي، ومحمد عبد الغني، ومحمود علي، وعمر صادق بيبو، وحمزة توكل، وزياد حشاد، وأكرم يسري، وعبد الرحمن أشرف بودي، وأحمد حسام، ومصطفى بشير، ويوسف عمرو، وشادي خليل، وبيجاد مروان، وحسن أحمد.

في المقابل، تضم قائمة الأهلي كلا من عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني مودي، ومحمد صلاح، وسيف هاني فوكس، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد أوكا، ومحمد لاشين، وعمر خالد كاستيلو، وعمر سامي دحروج.