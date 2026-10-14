 إيتا الإيطالية للطيران تمدد تعليق رحلاتها إلى السعودية حتى 18 نوفمبر - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 4:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إيتا الإيطالية للطيران تمدد تعليق رحلاتها إلى السعودية حتى 18 نوفمبر

وكالات
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 4:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 4:32 م

قالت شركة «إيتا» الإيطالية للطيران، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، اليوم الأربعاء، إنها مددت تعليق الرحلات الجوية من الرياض وإليها حتى 18 نوفمبر «بسبب ⁠التطورات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أوضحت الشركة أنها ستعلق ⁠الرحلات الجوية من دبي وإليها حتى نهاية يوم ⁠30 نوفمبر «لأسباب تشغيلية».

وألغت عدة شركات طيران رحلاتها إلى السعودية والدول المجاورة عقب الهجمات الدامية التي شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على مطار الرياض مطلع ⁠الأسبوع.

وزادت هذه الهجمات من حدة الاضطرابات في المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ⁠على إيران في 28 فبراير الماضي.

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