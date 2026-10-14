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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تعلن نجاح اختبار نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي فتح-2

أنقرة - الأناضول
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 12:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 12:07 م

أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، نجاحه في اختبار نسخة مطورة ذات مدى معزز من الصاروخ الباليستي "فتح-2".

وذكرت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن منظومة "فتح-2 إي آر" الصاروخية اجتازت الاختبار بنجاح، وفقا لبيان نشرته قناة "جيو نيوز".

وأفاد البيان بأن هذه النسخة من الصواريخ مزودة بأنظمة ملاحة متطورة وإلكترونيات طيران متقدمة.

وأوضح أن الصاروخ قادر على إصابة الأهداف بدقة عالية وتجاوز أنظمة الدفاع المعادية بفضل قدرته على المناورة واختيار مسار تحليقه.

وأشار إلى أن زيادة مدى الصاروخ "ستعزز بشكل أكبر قدرة الجيش الباكستاني على الوصول إلى الأهداف وضرب الأهداف البعيدة في العمق".

وفي 6 أكتوبر الجاري اختبر الجيش الباكستاني صاروخ "فتح-4" الموجّه ذا المدى المعزز، والمطور محليا.


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