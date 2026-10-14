أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة، استعدادًا للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واضطراب الملاحة البحرية، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وارتفاع الأمواج، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت تقارير هيئة الأرصاد الجوية، وفقًا لبيان صادر اليوم الأربعاء، أن البحر المتوسط سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع تراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة، مع التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والحيوية، وفي مقدمتها شركتا الصرف الصحي ومياه الشرب، وإدارة المرور، والحماية المدنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وفي هذا الإطار، تقرر الدفع بسيارات الشفط ومعدات الطوارئ وتمركزها بالشوارع والميادين الحيوية والنقاط الساخنة، اعتبارًا من صباح الأربعاء، للتعامل السريع مع أي تجمعات محتملة لمياه الأمطار، والحفاظ على انتظام الحركة المرورية واستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أيمن عطية أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، مع استمرار المتابعة اللحظية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتلقي بلاغات المواطنين وملاحظاتهم على مدار الساعة، لضمان التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

أرقام الطوارئ لتلقي بلاغات المواطنين

وحددت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل مع البلاغات الطارئة، وهي:

الخط الساخن للمحافظة: 114 من التليفون الأرضي.

أرقام غرفة العمليات: 4234132، 4234131، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136، 4234137، من أي هاتف محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي: 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب: 125.