قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية يتجه من سيء إلى أسوأ، موضحا أن التصعيد العسكري يسبق أي خيارات تفاوضية في ظل غياب أطراف وسيطة قادرة على إيقافها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الثلاثاء، أن المشهد لا يقتصر على إيران وحدها رغم تصدرها لإدارته، موضحا أن جزءا من تحركات جماعة الحوثي يرتبط بضغوطات إيرانية للضغط على الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك على الرغم من عدم انقطاع الاتصالات السعودية الإيرانية.

وتابع: "العمل العسكري لن يحسم للأسف التعامل بهذه الصورة، والتصور باكتساب مسارح عمليات والسيطرة على باب المندب ومناطق التماس الاستراتيجية بصرف النظر عن قوة التحالف أو قوة السعودية في التعامل، يوجد سيناريو نتمنى ألا نصل إليه هو السيناريو الصفري أن كلا الطرفين يدفع كل طرف الطرف الآخر إلى حافة الهاوية".

وتساءل عما إذا كان سيناريو السيطرة على مضيق هرمز سيمتد إلى باب المندب والبحر الأحمر، مشددا أنه سيناريو يتوجب وضع وزن نسبي له باعتباره مدخلا لبدء مفاوضات مؤجلة بين إيران والولايات المتحدة من جانب، أو بين السعودية وجماعة الحوثي من الجانب الآخر.

وأكد غياب أي مفاوضات أمريكية إيرانية أو مفاوضات بين السعودية والحوثيين، متابعا: "نحن نتعايش مع تبعات الأزمة في إقليم بائس بكل ما فيه، لا حديث عن وساطات، لا تصدق أن الباكستانيين يطرحون أفكارا والقطريين دخلوا على الخط، وأن روسيا ستتدخل لتحل المشكلة، كلها أطر عامة دون الانخراط الحقيقي الفعلي للتعامل مع الأزمة".

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي الخلفية إسرائيل، موضحا أن المشكلة اليوم تتمثل في "تجاوز الخطوط الحمراء" منذ بدء ضرب مكة ثم المدينة والمساعي الراهنة الخطيرة لـ "تديين الصراع" ونقله من عسكري وسياسي إلى ديني.

وشدد أن نقل المواجهة من صراع عسكري وسياسي إلى صبغة وطابع ديني هو "لعب بالنار"، مستشهدا بتعرض الكعبة المشرفة للعدوان أكثر من مرة في مراحل تاريخية مختلفة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه مدينة الظهران، مشيرة إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالمدينة، كما أعلنت أيضا اعتراض وتدمير مسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة من طراز "كروز" في المنطقتين.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت السعودية، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية قالت إن المليشيا الحوثية تستخدمها لتغذية مجهودها الحربي وتهديد السعودية والممرات المائية الدولية.