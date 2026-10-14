قاد النجم الجزائري أنيس حاج موسى فريقه فينورد الهولندي لفوز صعب على ضيفه كومو الإيطالي بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

باغت الفريق الإيطالي أصحاب الأرض بالتقدم بهدف سجله أساني دياو بعد مرور 18 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب "دي كويب".

وأدرك الفريق الهولندي التعادل سريعا بعد دقيقتين بتسديدة جيفاي زيخيل من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

اهتزت الشباك بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، حيث منح أنيس حاج موسى فريقه التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 81، سدد النجم الجزائري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها لترتد من القائم، وتصطدم بجسد روبرت سانشيز حارس مرمى كومو، ويتم احتسابه هدف ذاتي باسم الحارس الإسباني.

وقلص كومو الفارق بهدف في الدقيقة 93، سجله أناستاسيوس دوفيكاس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية متقنة.

بهذا الفوز الصعب والمثير، يحصد فينورد أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري الأبطال هذا الموسم، ويعوض خسارته الثقيلة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 1 / 5 على ملعب كامب نو في الجولة الأولى.

أما كومو الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، ويقوده المدرب الإسباني الشاب، سيسك فابريجاس، تجمد رصيده عند 3 نقاط من فوز عريض على لايبزج الألماني بنتيجة 4 / 1 في أول جولة.

وفي الجولة الثالثة، التي ستقام يومي 20 و21 أكتوبر، سيستقبل كومو نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما سيخرج فينورد لمواجهة جديدة في الملاعب الإسباني عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس.