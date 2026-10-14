قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يمثل تصحيحًا للسعر وليس زيادة غير مبررة، مؤكدًا أن السعر العادل يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج وحقوق المنتج والمستهلك.

وأضاف "السيد"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل إلى نحو 72 جنيهًا، بينما تراجع سعر البيع خلال الفترة الماضية إلى 58 و60 جنيهًا، ما تسبب في خسائر فادحة للمنتجين على مدار 8 أشهر متواصلة، لافتًا إلى أن انتشار بعض الشائعات بشأن الدواجن والبيض أسهم في زيادة المعروض وضعف القوة الشرائية لفترة.

وتابع أن السوق شهد فائضًا في الإنتاج بلغ نحو 25% خلال الفترة الماضية، لكن الخسائر التي تعرض لها المنتجون دفعت بعضهم إلى العزوف مؤقتًا عن التربية، ليتراجع الإنتاج إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، بالتزامن مع دخول المدارس وزيادة إقبال المواطنين على شراء الدواجن والبيض.

واستكمل أن أسعار الدواجن في المزرعة تتراوح بين 80 و82 جنيهًا، معتبرًا أن سعر 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك يُعد عادلًا، مشيرًا إلى أن حجم المعروض لم ينخفض حاليًا، وأن الأسعار تتحدد وفقًا لتكلفة الإنتاج وآليات العرض والطلب.

وأشار إلى أن إدراج الدواجن في منافذ "كاري أون" من شأنه تعزيز المنافسة والحد من التلاعب في أسعار الدواجن والبيض، مؤكدًا أنه عند وجود مبالغة غير مبررة في الأسعار يعترض عليها، وأنه سبق اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض السماسرة بسبب رفع الأسعار دون مبرر.